Diocesi: Isernia, marcia per la pace nelle vie della città per dire “no” alla guerra

Si è svolta per le vie della città di Isernia, sabato 4 marzo, la Marcia per la Pace, dallo slogan “Allenati alla Pace”, promossa dall’Azione Cattolica della diocesi Isernia-Venafro. All’evento – informa la diocesi – hanno partecipato circa 300 persone, tra cui famiglie, giovani e molti bambini. Oltre i cattolici, erano presenti gli evangelici, i buddisti e i musulmani che hanno dato il loro contributo in ciascuna tappa, proponendo le proprie riflessioni sulla pace e sulla fratellanza. La Marcia, resa festosa e colorata da palloncini, striscioni e manifesti ed allietata da musiche a tema pace, è terminata all’Auditorium, con una preghiera ecumenica scritta da tutte le religioni presenti. Durante la manifestazione – che si è conclusa con gli interventi della presidente dell’Azione Cattolica diocesana, Angela Di Cristinzio, e del vescovo Camillo Cibotti – è stata promossa una raccolta fondi per finanziare un progetto del Csi (Centro Sportivo Italiano) che si propone di preparare e inviare giovani allenatori ed educatori in città di Paesi poveri in cui portare, ai giovani del posto, occasioni di crescita personale, collaborando con le associazioni locali.