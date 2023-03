Cammino sinodale: a Roma l’assemblea nazionale dei referenti diocesani

Si terrà l’11 e il 12 marzo, a Roma, l’Assemblea nazionale dei referenti diocesani del Cammino sinodale. I lavori, che nel pomeriggio di sabato 11 saranno aperti dall’introduzione di don Dionisio Candido, responsabile del Settore dell’apostolato biblico dell’Ufficio catechistico nazionale, prevedono gli interventi di mons. Erio Castellucci, presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale, di mons. Antonio Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei, di Gioele Anni, membro del Comitato nazionale del Cammino sinodale. Domenica 12, saranno il teologo Francesco Zaccaria e il pedagogista Pierpaolo Triani ad offrire il loro contributo. Alle relazioni si affiancheranno, in entrambe le giornate, i tavoli sinodali sull’esperienza dei “Cantieri di Betania”. “L’assemblea dei referenti diocesani si colloca in un momento significativo del percorso sinodale, ovvero tra la chiusura della fase narrativa e l’inizio di quella sapienziale che prenderà il via a settembre. Di fatto, la fase di discernimento si è già aperta con l’ascolto avviato in questi anni, nelle diverse comunità ecclesiali, e l’incontro di Roma vuole rimarcare proprio il tratto sinodale dei passaggi che si vivranno a livello locale”, afferma mons. Castellucci. La “due giorni” sarà anche l’occasione per presentare ai referenti diocesani e alle Chiese locali di cui sono espressione sia l’Organigramma sia il primo nucleo del Comitato nazionale del Cammino sinodale che nei prossimi mesi si arricchirà di nuovi membri.