Papa Francesco: all’Inail, “c’è uno scarto previo delle donne”, “in crescita i casi di infortunio femminile”

“Negli ultimi mesi si è rilevata una crescita di casi di infortunio femminile, a ricordarci che la piena tutela delle donne nei luoghi di lavoro non è ancora realizzata”. Lo ha denunciato il Papa, ricevendo in udienza i dirigenti e il personale dell’Inail. “C’è uno scarto previo delle donne, per paura che rimangano incinte”, il grido d’allarme a braccio: “Non si assume una donna perché può rimanere incinta, e se comincia a ingrassare, se la si può mandare via è meglio. Dobbiamo lottare contro questa mentalità”.