Ucraina: diocesi di Rimini, il 10 marzo Via Crucis e messa presieduta dal vescovo Anselmi

A un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina, la diocesi di Rimini organizza un’iniziativa di preghiera, ribadendo la propria contrarietà al conflitto e raccogliendo l’appello della Cei per la pace rivolto alle Chiese locali.

L’appuntamento è per venerdì 10 marzo presso la Basilica cattedrale (nel centro storico di Rimini), quando alle ore 17 si terrà la Via Crucis a cui seguirà, alle ore 17.30, la celebrazione della messa presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. “Aderendo all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) e all’invito della Conferenza episcopale italiana – le parole del vescovo di Rimini – celebreremo il 10 marzo una Santa Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo Paese. Sarà un’occasione per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione ucraina e per affidare al Signore il nostro desiderio di pace. Chiedere la conversione del cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il modo in cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo. Il tempo di Quaresima ci ricorda il valore della preghiera, del digiuno e della carità, le uniche vere armi capaci di trasformare i cuori delle persone e di renderci fratelli tutti”.