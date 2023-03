Stati Uniti: Martinez (Rns), “a Wilmore dall’8 febbraio un fenomeno religioso ‘miracoloso’ scaturito dalla preghiera degli universitari”

“Un risveglio spirituale sta attraversando gli Stati Uniti. Dall’8 febbraio scorso un fenomeno religioso ‘miracoloso’, con epicentro nella Asbury University di Wilmore, cittadina di 6.000 abitanti del Kentucky, sta incuriosendo e facendo discutere l’intera nazione”. Lo racconta Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento dello Spirito, spiegando che “durante una regolare preghiera nella cappella del campus, tenuta prima dell’inizio delle lezioni, una ventina di studenti ha iniziato ad adorare il Signore e a pregare l’uno per l’altro, mentre un giovane ha confessato ad alta voce i propri peccati. Da quel momento l’atmosfera si è immediatamente trasformata, gli studenti hanno iniziato a cantare, piangere, lodare, leggere la Bibbia, testimoniare. Molti studenti che erano già in classe sono andati in cappella, seguiti – man mano che i minuti diventavano ore – anche dai docenti e dal resto del personale dell’Università”. “Nei giorni seguenti – prosegue Martinez – un flusso ininterrotto di persone si è recato a Wilmore, riempiendo prima i 1.500 posti dell’auditorium, poi le chiese cittadine, e infine tutti i parchi disponibili che via via andavano attrezzandosi con megaschermi”.

La stampa americana racconta che nella cittadina del Kentucky “ancora oggi arrivano, spesso con biglietto di sola andata, persone da tutto il mondo, Brasile, Indonesia e Filippine comprese”, aggiunge il presidente di RnS, rilevando che se “non bastassero i 17 giorni di preghiera ininterrotta gestita da giovani universitari c’è addirittura una pagina di Wikipedia che segue gli eventi”. Sul fenomeno è intervenuto con tweet l’ex vicepresidente statunitense Mike Pence e sono stati dedicati articoli dalla stampa americana di ogni colore politico, compresi il Washington Post e il New York Times. “La novità degli ultimi giorni – sottolinea Martinez – è che il risveglio spirituale partito dalla Asbury University sta diffondendosi a macchia d’olio in altri campus universitari degli Stati Uniti. Cbn News ha riferito di nuove e potenti effusioni di Spirito Santo presso la Lee University (Tennessee), la Samford University (Alabama), la Cedarville University (Ohio), la Baylor University (Texas), la Regent University (Virginia), università cristiane ma di denominazioni diverse”. “Un altro dato che ha colpito l’opinione pubblica americana – evidenzia il presidente di RnS – è che i ragazzi del campus hanno respinto chiunque cercasse in qualche modo di cooptare l’evento, anche se animati da buona fede. Ai nazionalisti cristiani arrivati con le bandiere, è stato chiesto di lasciarle alla porta, perché ‘si tratta di Gesù, non dell’America’”.