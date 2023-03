Papa Francesco: da oggi in libreria “il cuore ci parla di Dio”, con le catechesi sul discernimento

E’ in libreria da oggi, per i tipi delle Edizioni San Paolo, il volume “Il cuore ci parla di Dio”, a cura di Giacomo Costa, che raccoglie il ciclo di catechesi sul discernimento di Papa Francesco su questo tema. “Le pagine – si legge nella presentazione del libro – non raccolgono solo le catechesi di papa Francesco

sull’argomento, ma anche un percorso attraverso altri suoi testi, perché ciascuno di noi possa diventare consapevole di questo cammino personale e di popolo, alla luce della Parola”. Infine, come sottolinea nella sua introduzione don Costa, “il volume si conclude con una testimonianza: papa Francesco in prima persona racconta come ha scoperto il discernimento e cominciato ‘ad andare per questo sentiero’ senza più abbandonarlo. La pratica del discernimento è chiamata a diventare storia di vita e papa Francesco ci invita non a stare ad ascoltare la sua esperienza, ma a metterci in cammino per costruire la nostra”.