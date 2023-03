Papa Francesco: Gerusalemme sia “patrimonio comune dell’umanità”

Gerusalemme sia considerata “come patrimonio comune dell’umanità e soprattutto per i fedeli delle tre religioni monoteiste, come luogo di incontro e simbolo di coesistenza pacifica”. È l’appello del Papa, durante l’udienza concessa ai partecipanti al colloquio del Gruppo congiunto di lavoro per il dialogo tra il Dicastero per il Dialogo Interreligioso e la Commissione palestinese per il Dialogo Interreligioso. “Nel Vangelo, Gerusalemme è il luogo in cui avvengono tanti episodi della vita di Gesù, fin dalla sua infanzia, quando fu presentato al tempio, dove poi i suoi genitori si recavano ogni anno per la festa di Pasqua”, ha ricordato Francesco: “Nella Città santa Gesù ha insegnato e compiuto diversi segni prodigiosi; soprattutto in essa ha portato a compimento la sua missione, con la passione, la morte e la risurrezione, cuore della fede cristiana. A Gerusalemme è nata la Chiesa, quando lo Spirito Santo discese sui discepoli, raccolti in preghiera con la Vergine Maria, e li spinse ad annunciare a tutti il messaggio della salvezza”. “Ma Gerusalemme ha un valore universale, contenuto già nel significato del suo nome: ‘città della pace’”, ha sottolineato Francesco.