Quaresima: Massa Carrara-Pontremoli, incontri di lectio divina guidati dal vescovo Vaccari

Riparte nelle parrocchie della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli l’esperienza dei “Gruppi di ascolto della Parola”, giunta al tredicesimo anno.

Nel tempo quaresimale sono in programma gli incontri di lectio divina del vescovo Mario Vaccari che prenderà parte al progetto diocesano “spezzando la parola” non solo con gli animatori e formatori dei “GdA”, ma con chiunque vorrà farsi attento alla “voce del Vangelo”.

Per la zona Costa l’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 9 marzo, alle 21, presso il santuario dei Quercioli a Massa, mentre per la zona della Lunigiana sarà giovedì 23 marzo, alle 21, presso la Pieve di S. Maria Assunta a Monti di Licciana.

Gli appuntamenti, presieduti da mons. Vaccari, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi.