Ucraina: Udine, domani l’arcivescovo Mazzocato presiederà in cattedrale una messa per la pace

Anche la Chiesa udinese ha raccolto l’appello del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), rilanciato dalla Conferenza episcopale italiana, a pregare per la pace, in modo particolare per l’Ucraina. Domani, venerdì 10 marzo alle 19 in cattedrale, l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato presiederà una celebrazione eucaristica per la pace.

La messa sarà trasmessa in diretta da Radio Spazio.