Libri: “Frate Francesco. Semplice, idiota, piccolo”, il ritratto inedito del santo d’Assisi realizzato da Raimondo Murano

Uno straordinario, inedito ritratto del poverello d’Assisi, in versione autobiografica, concepito in occasione dell’anniversario degli 800 anni. Questo rappresenta “Frate Francesco. Semplice, idiota, piccolo”, l’ultima proposta del Gruppo editoriale Il Pozzo di Giacobbe, in libreria dal 13 marzo 2023 (www.ilpozzodigiacobbe.it/fratefrancesco). A firmare le 320 pagine è Raimondo Murano, con la prefazione di fr. Massimo Fusarelli ofm, ministro generale, e l’introduzione a cura di Marco Bartoli, che evidenzia l’importanza di “ricordare sempre che Francesco, quando si definisce frater Franciscus, non vuole dare un significato religioso alla parola, ma semplicemente evocare la sua condizione di fratello”.

Attingendo “dalle fonti più antiche, confrontate con le più accreditate interpretazioni contemporanee, l’autore tratteggia infatti un profilo accattivante del Patrono d’Italia, aperto all’ascolto, che sa predicare con parole asciutte, con un dire credibile e un linguaggio semplice. È lo stesso Francesco, d’altronde, ad ispirare il titolo del volume, definendosi con umiltà ”un fratello, servo, piccolo, spregevole“, eppure destinato ad una eccezionale missione: parlare ai reggitori dei popoli e a quanti detengono il potere”. Un progetto e uno stile di vita confermati anche dalle parole tratte dal Testamento di frate Francesco: “E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. E io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor Papa me la confermò” (1226 FF 11). Raccontare, senza toni edulcorati, la piena e attraente umanità di Francesco, un uomo, prima ancora che santo, dalle innegabili virtù morali e, al contempo, non esente da limiti del tutto umani l’obiettivo di questa nuova biografia che cade tra l’altro in un anniversario articolato e celebrato in diverse tappe: approvazione della Regola (1223-2023); Il Natale di Greccio (1223-2023); Il dono delle stimmate (1224-2024); Il Cantico delle Creature (1225-2025); La Pasqua di Francesco d’Assisi (1226-2026).

Un messaggio che fa memoria di quanto, il 26 maggio 2015, ricevendo in udienza i partecipanti ai lavori del Capitolo generale dei frati minori, Papa Francesco ebbe a dire ponendo in luce i due aspetti fondamentali del francescanesimo, la minorita e la fratellanza.