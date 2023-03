Domenica senza lavoro: mons. Herouard (Comece), “tutti dovrebbero avere tempo per famiglia, volontariato, sport, attività sociali o religiose”

(Photo Comece)

Mons. Antoine Hérouard, presidente della Commissione per gli affari sociali della Comece (Commissione degli episcopati dei Paesi Ue), partecipa alla campagna video dell’European Sunday Alliance per la domenica senza lavoro. Nel suo contributo video afferma che “tutti dovrebbero essere in grado di non lavorare di domenica e di trascorrere del tempo con la famiglia, fare volontariato, fare sport, impegnarsi in attività sociali, culturali, spirituali e religiose”. La Comece è membro fondatore della European Sunday Alliance. L’Alleanza è una rete di oltre 100 alleanze nazionali della domenica, sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro, associazioni della società civile, chiese e comunità religiose nell’Unione europea. L’alleanza si impegna a “sensibilizzare sul valore unico della domenica per la nostra società e sull’importanza di un giorno comune di riposo”. Nelle prossime settimane, l’Alleanza lancerà il suo nuovo sito web: www.europeansundayalliance.eu.