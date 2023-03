Lavoro: Randstad e Banco Alimentare Sicilia, un’occupazione per sei persone grazie a “Formazione per una buona azione”

Marco, 47 anni, il più grande del gruppo, dopo esperienze da ragioniere, amministratore di condominio, responsabile magazzino, aveva perso il lavoro a causa della crisi pandemica, ma non la forza d’animo e la voglia di affrontare nuove sfide. Carmelo, il più giovane, appena diciottenne, dopo l’attestato di parrucchiere conseguito qualche mese fa, si è messo in gioco con determinazione in un settore nuovo come quello della logistica per un’esperienza che l’ha formato e reso più consapevole delle dinamiche del lavoro. Martin, che fin da bambino è stato in contatto con Banco Alimentare, sognava proprio di entrare a lavorare in un magazzino, attratto dal grande impegno di volontari e staff a supporto delle persone in difficoltà.

Sono alcune delle sei storie di persone senza lavoro provenienti da organizzazioni caritative del territorio, che hanno trovato un’opportunità di occupazione grazie al progetto “Formazione per una buona azione”, promosso da Randstad e Banco Alimentare della Sicilia Odv, di cui si è appena conclusa la prima edizione. Dopo un percorso formativo gratuito per diventare addetti alla logistica, tutti e sei saranno a breve inseriti come magazzinieri in una realtà logistica strutturata come il Gruppo Di Martino.