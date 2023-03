Diocesi: Torino, pubblicata la terza puntata della docuserie e del podcast sulla Sindone

L’avventura della Sindone continua a interrogare i mondi della scienza e della fede. Al Telo custodito nella cattedrale di Torino è dedicato il progetto crossmediale al Polo teologico torinese. Il progetto consiste in una serie di 4 puntate, ognuna della durata di 9 minuti. Le puntate e i podcast (https://open.spotify.com/episode/6fjF589elZg6xrhQ6DGKuW?si=0d10ef4699534a54) sono stati prodotti da Officina della Comunicazione, in collaborazione con l’associazione culturale Officina e Territorio e con la diocesi di Torino, e sono stati sostenuti dalla Fondazione Crt. La regia del lavoro è stata affidata a Omar Pesenti. Le puntate sono disponibili su diverse piattaforme. Oggi è stata presentata la seconda, incentrata sulla “tesi medievale” attorno al Telo. Affiancati alle clip video 4 podcast che ripercorrono le stesse tematiche delle clip. “Credo che gli scienziati abbiano provato un forte interesse nei confronti della Sindone – ha detto mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino, presentando l’iniziativa – precisamente perché da duemila anni c’è nel mondo il racconto di Gesù Cristo. Se non ci fosse stato questo racconto, se non ci fosse stata la testimonianza dei primi discepoli e della Chiesa vivente di Cristo morto e risorto penso che la stessa scienza non avrebbe avuto così grande interesse ad occuparsi di un telo come quello sindonico”. I prodotti della serie web, utili strumenti di riflessione durante il tempo quaresimale, sono disponibili, oltre che sulla piattaforma Vativision, anche sui canali ufficiali della diocesi di Torino e di diverse diocesi Italiane (Susa, Milano, Macerata…), dei settimanali piemontesi Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), di network televisivi dell’area piemontese e dei canali de “La Stampa” per poi diffondersi attraverso canali internazionali.