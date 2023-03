Tv2000: in diretta venerdì 10 marzo ore 20.55 i 10 anni di Pontificato di Papa Francesco

Serata speciale di Tv2000 in diretta venerdì 10 marzo ore 20.55 in occasione del decimo anniversario del Pontificato di Papa Francesco che fu eletto il 13 marzo 2013. “Francesco – La Chiesa che vorrei”: ripercorre le parole, le decisioni, i gesti attraverso i quali il Papa, in questi anni, ha riportato al centro dell’attenzione internazionale i temi della giustizia sociale, della pace e della cura del creato e ha indicato la strada per quel processo di cambiamento che la Chiesa, le comunità cristiane, ogni singolo credente sono chiamati a vivere da protagonisti. “Non solo, dunque, una serata televisiva di memoria, ma una serata di prospettiva e di futuro, che mette a fuoco tre temi centrali della pastorale di Francesco: la prossimità della Chiesa ai più poveri, l’impegno per la fratellanza universale, l’attenzione all’ecologia integrale”, si legge in una nota della tv.