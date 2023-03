Tv2000: Borghi d’Italia, speciale su “Brescia, capitale della cultura 2023”

Brescia, capitale della cultura 2023, protagonista su Tv2000 dello speciale Borghi d’Italia dedicato ai Capoluoghi, condotto da Mario Placidini, in onda sabato 4 e domenica 5 marzo, alle 12.15.

La città è conosciuta anche come Leonessa d’Italia e città della Mille Miglia: nel corso del programma, la storia e le curiosità legate alla città e al territorio. Intervengono il vice sindaco e assessore alla cultura, Laura Castelletti; il vescovo della diocesi di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada; la presidente della Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazoli; il direttore del Museo diocesano, Mauro Salvatore; e per la cooperativa sociale Anemone di Brescia, Patrizia Caldinelli.

Tra i luoghi: il centro storico, la cattedrale, il duomo vecchio, il castello, il parco archeologico della Brixia romana con il Capitolium e la splendida Vittoria Alata. E, ancora, il santuario basilica Santa Maria delle Grazie, la chiesa di San Giovanni, il complesso museale di Santa Giulia con l’antica croce di Desiderio, la pinacoteca Tosio Martinengo, il museo diocesano e il nuovo museo del Risorgimento. Non mancano i piatti della tradizione. Lo speciale andrà in onda anche su radio inBlu2000 domenica 5 marzo, alle 14, e su Radio Vaticana Italia, alle 17.