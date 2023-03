Tragedie in mare

Sono 54 le vittime identificate del naufragio di domenica scorsa davanti la spiaggia di Cutro. A comunicarlo ieri sera, in una nota, è stata la prefettura di Crotone. Quarantotto delle persone decedute sono di nazionalità afgana, tre sono pakistani, uno siriano, uno palestinese ed uno tunisino. La prefettura ha anche comunicato che la camera ardente da oggi resterà aperta solo per le attività della polizia scientifica e per i parenti delle vittime.