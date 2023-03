Spagna: card. Osoro (Madrid), “Dio non minaccia la nostra libertà, la garantisce”

“La convinzione più profonda della mia vita” è che non si può vivere voltando le spalle a Dio. Se ciò avviene, è quando più facilmente si verificano le “distruzioni morali” e le “distruzioni della dignità dell’uomo”. LO afferma il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro nella sua lettera settimanale. “Senza Dio”, aggiunge, “l’uomo e il mondo non possono essere spiegati”.

In questi tempi in cui “Dio diventa sconosciuto” per alcuni, a sua volta “è urgente dare un senso alla vita” e colmare i vuoti, osserva il porporato. Per questo l’arcivescovo di Madrid insiste: “Non abbiate paura di aprire la vostra vita a Dio”. Egli “non è una minaccia per la libertà dell’uomo, al contrario; è una garanzia di libertà”.