Diocesi: Tivoli e Palestrina, domenica 5 marzo, celebrazione del 10° anniversario del consultorio diocesano “Familiaris Consortio”

Con una celebrazione domenica 5 marzo della Santa Messa presieduta da mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano in Villanova di Guidonia, si ricorderanno i 10 anni di attività del Consultorio diocesano di Tivoli “Familiaris Consortio”, alle ore 11. Un centro – si legge in un comunicato della diocesi – voluto dal vescovo Parmeggiani, dall’equipe di pastorale famigliare diocesana e inaugurato all’epoca dal compianto card. Elio Sgreccia. Attualmente gli operatori impegnati in Consultorio sono complessivamente 65 – tutti volontari che con passione e dedizione offrono parte del loro tempo e delle loro energie per garantire un’ottimale funzionalità al Centro. In questi 10 anni, sono state prestate circa 78.000 ore di servizio, tutte di puro volontariato. In particolare, il Centro ha avuto contatti con: 9.876 persone nell’area consulenziale; 5.120 persone nell’area ostetrico-ginecologica; 2.620 persone nelle altre professionalità; 47 sono state le donne e i minori che hanno subito abusi e/o violenze che sono stati ascoltati e accompagnati; 487 sono i bambini fatti nascere. A questi si aggiungono altri 368 neonati nati da donne non seguite in gravidanza dal Consultorio e che il consultorio ha supportato in vario modo per i primi 18 mesi di vita. Il Consultorio può vivere grazie all’8 per mille proveniente ogni anno alla diocesi dalla Conferenza Episcopale Italiana, dal 5 per mille destinato al Consultorio Familiaris Consortio e da offerte di benefattori e associazioni che sostengono la benefica istituzione a servizio della vita, della persona e della famiglia.