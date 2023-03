Diocesi: Lucca, domani la messa in memoria di mons. Enrico Bartoletti

Il 5 marzo cade il 47° anniversario della morte del vescovo Enrico Bartoletti, avvenuta a Roma nel 1976. Nella cattedrale di Lucca, dove riposano le sue spoglie, la mattina di sabato 4 marzo, alle ore 10, sarà concelebrata una messa in sua memoria. Nato a San Donato di Calenzano (Fi) il 7 ottobre 1916 fu ordinato presbitero il 27 luglio 1939. Il 19 giugno 1958 Bartoletti fu nominato vescovo ausiliare di Lucca e poi promosso coadiutore il 2 gennaio 1971. Il 20 gennaio 1973, alla morte dell’anziano vescovo mons. Antonio Torrini, divenne arcivescovo titolare di Lucca. Mons. Bartoletti fu segretario generale della Conferenza episcopale italiana dal 4 settembre 1972 fino al decesso. Nel 2007 fu raccolto l’unanime desiderio del Sinodo diocesano degli anni ’90 e l’arcidiocesi di Lucca avviò la causa di beatificazione per questo pastore la quale è tuttora in corso.