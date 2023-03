Stato sociale: Forum Terzo settore, il 15 marzo al Senato la presentazione del Manifesto per “un nuovo sistema di welfare”

Mercoledì 15 marzo, dalle 10 alle 13.30 presso la Sala Capitolare del Senato (Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva – Piazza della Minerva 38, Roma), il Forum Terzo settore presenta il suo Manifesto “Verso un nuovo sistema di welfare”: un documento che intende tracciare la strada per la realizzazione in Italia di un welfare fondato sui principi di prossimità, universalismo e inclusività, aprendo un dibattito con tutti gli attori interessati e con le istituzioni in primis. La presentazione del Manifesto, su iniziativa del Forum Terzo Settore, rappresenterà l’occasione per discutere, con esponenti di governo, delle istituzioni locali e con rappresentanti del Terzo settore, su temi di attualità legati al welfare e allo sviluppo sociale. In particolare, tre tavole rotonde affronteranno i seguenti argomenti: non autosufficienza e integrazione socio-sanitaria; disabilità e diritto all’autonomia; povertà e inclusione. Interverrà durante l’evento il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Sono stati inoltre invitati il Ministro del Lavoro e Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone; il Ministro Salute Orazio Schillaci; il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella e il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. I lavori del convegno saranno trasmessi anche in diretta streaming al link webtv.senato.it, sul canale YouTube del Senato italiano www.youtube.com/user/SenatoItaliano e sul canale YouTube del Forum Terzo settore www.youtube.com/forumterzosettore