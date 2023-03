Diocesi: Padova, il vescovo Cipolla riprende domani la visita pastorale nelle parrocchie. Fino al 19 marzo nel vicariato di Torre

Riprende sabato 4 marzo la visita pastorale del vescovo Claudio Cipolla alle parrocchie della diocesi di Padova. Fino al 19 marzo mons. Cipolla incontrerà le comunità parrocchiali del vicariato di Torre: San Lazzaro, Cristo Risorto (Mortise), San Michele (Torre), Santa Caterina (Padovanelle), San Marco (Ponte di Brenta), Madonna della Salute (Mortise), San Pio X. Una “lampada della visita” in ogni parrocchia, accompagnerà questo momento di incontro del vescovo con le comunità. Come di consueto la visita pastorale prevede l’incontro con i referenti vicariali degli ambiti catechesi, liturgia e carità (sabato 4 marzo alle Padovanelle), l’incontro con i giovani (domenica 12 marzo alle 18 a Ponte di Brenta) e quello congiunto con i consigli parrocchiali e i consigli per la gestione economica di ogni parrocchia.

Il vescovo poi celebrerà l’eucaristia: sabato 4 marzo alle ore 19 a San Marco evangelista (Ponte di Brenta); domenica 5 marzo alle ore 9.30 e 11 (questa con la comunità rumena) a San Lazzaro; sabato 11 marzo alle ore 18.30 a San Michele arcangelo (Torre); domenica 12 marzo alle ore 10 a Santa Caterina (Padovanelle); lunedì 13 marzo alle ore 19 a San Pio X; venerdì 17 marzo alle ore 18.30 a Cristo Risorto (Mortise); sabato 18 marzo alle ore 18.30 alla Madonna della Salute (Mortise); domenica 19 marzo alle ore 10 a San Pio X.