Riviste: Aggiornamenti Sociali: nel numero di marzo i dieci anni con Papa Francesco, l’inflazione e un focus sulla Cina

Il 13 marzo 2013 veniva eletto Papa Francesco, il Papa venuto “quasi dalla fine del mondo”. Di questi dieci anni ricchi di eventi, dichiarazioni, viaggi apostolici e documenti non è certo questo il momento di tracciare un bilancio, soprattutto perché alcuni dei processi più importanti di rinnovamento a livello ecclesiale promossi da Papa Bergoglio sono stati avviati da poco o sono ancora in corso, come nel caso del cammino sinodale. Tuttavia, si può iniziare a riflettere sull’impatto del suo pontificato confrontando prospettive distinte e complementari di un decennio ricco di spunti originali capaci di scuotere le coscienze. A farlo, nel numero di marzo di Aggiornamenti sociali sono il direttore p. Giuseppe Riggio, nell’editoriale intitolato “Una leadership accessibile a tutti”, p. Giacomo Costa, già direttore della rivista e attualmente coinvolto nel cammino sinodale, nell’articolo “L’energia che viene dall’incontro personale con il Signore”, la teologa catalana suor Teresa Forcades in “Una Chiesa povera e per i poveri”.

Il numero prosegue con due testi sull’economia: Franco Mosconi illustra il piano statunitense voluto da Biden per ridurre l’inflazione negli Usa e le sue ricadute sull’economia europea e italiana, mentre Roberto De Battistini tratta la tematica dell’inflazione in Italia, analizzandone cause, effetti e possibili rimedi. Lo sguardo internazionale prosegue con un’intervista a Barthélémy Courmont sulla Cina e sulla figura di Xi Jinping in particolare, mentre Annabelle Lever presenta il meccanismo delle assemblee dei cittadini come esempio di partecipazione democratica. Davide Lampugnani racconta l’esperienza inclusiva e generativa della banda musicale Rulli Frulli, mentre l’infografica del mese a cura di Mauro Bossi analizza la situazione della mobilità ciclabile in Italia.

La sezione Letture&Visioni recensisce il saggio di A. Pirni e L. Raffini su “Giovani e politica”, il romanzo futuristico “I dipendenti” di Olga Ravn e il graphic novel “Le buone manier”e di Daniel Cuello, per chiudere con la presentazione del film “Le otto montagne”, sul valore dell’amicizia.