Diocesi: Prato, donata “Pietà” dello scultore Fosco Mugnai al Museo dell’Opera del Duomo

(Foto diocesi di Prato)

In memoria dello scultore Fosco Mugnai, scomparso nel 2012 all’età di 86 anni, i suoi familiari hanno consegnato nelle mani di don Luciano Pelagatti una scultura raffigurante la Pietà come “dono artistico” al Museo dell’Opera del Duomo di Prato. L’opera – fa sapere la diocesi – è stata realizzata con un blocco di marmo verde di Figline nel 1979. “Era un desiderio di mio padre quello di donare questa scultura al museo della cattedrale – dice il figlio, Alessandro Mugnai – e così abbiamo voluto dar seguito a questa volontà”. La Pietà in marmo verde è stata consegnata dal figlio Alessandro e dal fratello Fernando. L’opera è stata benedetta e collocata nel chiostro romanico della cattedrale.