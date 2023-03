Ue: partenariato transatlantico, la presidente Von der Leyen visiterà il Canada e gli Stati Uniti incontrando Trudeau e Biden

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, incontrerà il primo ministro Justin Trudeau e il presidente Joe Biden la prossima settimana durante una visita in Canada e negli Stati Uniti per discutere di relazioni transatlantiche, commercio, partenariati settoriali strategici e cooperazione a sostegno dell’Ucraina. La visita transatlantica partirà da Ottawa, in Canada, dove la presidente arriverà il 6 marzo in serata. Nella mattinata del 7 marzo, Von der Leyen si recherà alla Canadian Forces Base Kingston, da dove molti soldati canadesi sono partiti per la Polonia per sostenere gli sforzi umanitari per i rifugiati ucraini. Qui incontrerà il primo ministro Trudeau e terrà una conferenza stampa congiunta. Si scambieranno quindi con il personale delle forze armate canadesi. La presidente della Commissione tornerà quindi a Ottawa per pronunciare un discorso a una sessione congiunta del parlamento canadese. Nella mattinata dell’8 marzo incontrerà Mary Simon, governatore generale del Canada.

Nel pomeriggio dell’8 marzo, la presidente si recherà a Washington DC, dove venerdì 10 marzo incontrerà il presidente Biden alla Casa Bianca. “La cooperazione Ue-Usa sulle priorità globali e geostrategiche sarà al centro delle loro discussioni”, specifica una nota. “In questo contesto, entrambe le parti discuteranno anche dei modi per mantenere la leadership transatlantica nella tecnologia pulita e garantire la collaborazione tra l’Ue e gli Stati Uniti su innovazione e catene di approvvigionamento sicure per la tecnologia pulita”.