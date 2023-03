Quaresima: mons. Spinillo (Aversa), “anche in tempi di conflitto e tristezza, l’umanità nuova guarda la realtà come trasfigurata”

(Foto: diocesi di Aversa)

Siamo ormai nel pieno del cammino della Quaresima ed è una visione luminosa quella che oggi si apre davanti ai nostri occhi. “Oggi contempliamo, nella trasfigurazione, la luminosità dell’essere con Dio, così come i discepoli vedono in Gesù la perfezione dell’umanità nuova”. Nello spezzare la parola di domenica 5 marzo, seconda del tempo di Quaresima, il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, spiega, in un video messaggio, che l’umanità nuova è quella che “vive in dialogo con la luce in questa condivisione di desiderio e speranza di andare incontro a un bene sempre più grande”. Questo stride con le situazioni di tristezza e di conflitto che spesso affliggono l’umanità, come stiamo purtroppo sperimentando in questi tempi: eppure, aggiunge il vescovo di Aversa, “è proprio in tutte queste realtà che noi siamo chiamati a vivere in una dimensione nuova. È come guardare tutta la realtà della storia del mondo trasfigurata, capace di esprimere tutta la ricchezza del suo aprirsi alla presenza dell’infinito”.