Diocesi: Rimini, al via “Pillole di Quaresima”, un progetto televisivo con mons. Anselmi

Durante tutto il periodo della Quaresima, il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, sarà impegnato in un progetto televisivo in preparazione alla Pasqua 2023. L’iniziativa, dal titolo “Pillole di Quaresima”, consiste in un percorso a tappe durante il quale il vescovo, in brevi interventi da circa quattro minuti, riflette su diversi elementi e tematiche tipiche del cammino quaresimale. I messaggi vanno in onda ogni venerdì all’interno del programma “I Giorni della Chiesa” di IcaroTv (disponibile in streaming su www.icaroplay.it), nei quali mons. Anselmi parte da alcune esperienze personali per proporre la Quaresima non come un tempo di mestizia, ma come un momento favorevole per l’ascolto, l’interiorità e la spiritualità, valido sia per i credenti sia per i non credenti. “I Giorni della Chiesa”, nata nel 2003, è la trasmissione più longeva di IcaroTv: oltre agli interventi del Vescovo ospita testimonianze, interviste e servizi registrati su temi religiosi e di cronaca, ed è condotta dal direttore di IcaroTv, Simona Mulazzani, e dal caporedattore del settimanale diocesano di Rimini “ilPonte”, Paolo Guiducci.