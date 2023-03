Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi al seminario “Si deve. Si può” proposto dalla Campagna 070

Domani, sabato 4 marzo, alle ore 10, nell’aula “Don Tullio Contiero” di San Sigismondo (via San Sigismondo, 7) l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, interverrà al seminario “Si deve. Si può” proposto dalla Campagna 070 per il raggiungimento, entro il 2030, dello 0,70% del Reddito nazionale lordo (Rnl) a sostegno delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“Come Centro missionario dell’arcidiocesi di Bologna – afferma don Francesco Ondedei, direttore dell’Ufficio diocesano per la cooperazione missionaria tra le Chiese – intendiamo dare sostegno alla Campagna che chiede al nostro Paese di rispettare l’impegno di destinare lo 0,70% del Rnl ai progetti di cooperazione e solidarietà internazionale. Si tratta di due obiettivi riconosciuti anche dal Legislatore come parte integrante della politica estera dell’Italia”.