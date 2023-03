Sinodo: rapporto nazionale della Chiesa tedesca, “più apertura a donne, laici e persone queer”

Più partecipazione e coinvolgimento delle donne nella vita della Chiesa; più voce ai laici; ricerca di “nuove forme” su cui modellare il sacerdozio; un maggiore impegno nell’ecumenismo come una questione che deve stare “a cuore a tutta la Chiesa cattolica”; apertura alle persone il cui “stile di vita non è conforme alle norme del catechismo, comprese le persone queer”. Sono le proposte contenute nel Rapporto nazionale che la Chiesa in Germania ha presentato alla Tappa Continentale del Sinodo, che si è tenuta a Praga dal 5 al 12 febbraio. In attesa della pubblicazione del documento finale della Tappa Continentale, i rapporti sono pubblicati sulla pagina dell’incontro di Praga e quindi ora accessibili a tutti. È anche possibile – fa sapere il Ccee che ha organizzato la tappa sinodale europea – rivedere i dibattiti che sono disponibili integralmente sul canale YouTube del Ccee. A presentare il contributo tedesco è stato mons. Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca. “Ascoltiamo e comprendiamo queste preoccupazioni”, ha detto. “Li condivido personalmente. Il mio compito come presidente della Conferenza episcopale tedesca è portarli nel processo globale che mira a rinnovare la Chiesa”. Mons. Bätzing ricorda che in Germania il cammino sinodale ha avuto inizio nel 2019 quando un’indagine sugli abusi nella chiesa “ci ha mostrato che c’è una pesante colpa individuale; troppi ecclesiastici hanno abusato del loro potere e i responsabili, non ultimi i vescovi, hanno coperto i misfatti. Ma ci sono anche cause sistemiche dell’abuso di potere. Non possiamo negarle. Siamo determinati a trarne delle conseguenze: spirituali e strutturali”. “Le situazioni in cui viviamo in Europa sono diverse”, osserva Bätzing. “Abbiamo bisogno di risposte convincenti su come riscoprire e annunciare il Vangelo in queste situazioni”. Il presidente dei vescovi tedeschi assicura: “non dobbiamo separarci. Camminiamo insieme sulla via che lo spirito di Dio guida la nostra chiesa: in molti luoghi, con molte persone, in molte forme. È un kairos della Chiesa, la sua sinodalità, da scoprire e plasmare”.