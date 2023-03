Diocesi: Bologna, domenica 5 marzo in cattedrale il card. Zuppi dialogherà con i cresimandi di alcuni vicariati

Domenica 5 marzo, alle ore 16.30 in cattedrale, a Bologna l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, dialogherà con i cresimandi e i catechisti di alcuni vicariati della diocesi mentre alle ore 15.30 nella basilica di San Petronio incontrerà i genitori. I ragazzi e le ragazze dei restanti vicariati parteciperanno ad un momento di dialogo con l’arcivescovo domenica 12 marzo.

“La preparazione alla Cresima – affermano don Cristian Bagnara e don Giovanni Mazzanti, direttori degli Uffici diocesani per la catechesi e per la pastorale giovanile – è per tutti una bella occasione per riconoscere la buona notizia del dono di Dio: si tratta dell’annuncio di un dono speciale, quello dello Spirito Santo, che già nel Battesimo ha iniziato a vivere in noi per divenire casa ospitale per Gesù. Si apre davanti a noi una bella esperienza di amicizia nella Chiesa che l’arcivescovo ci guiderà a cogliere in questa occasione”.

Alle ore 17.30 in cattedrale il card. zuppi celebrerà la messa nella seconda domenica di Quaresima con il rito della consegna del Credo ai Catecumeni.