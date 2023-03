Diocesi: Napoli, domani l’arcivescovo Battaglia presenta il suo libro “Breviario meridiano. Sud, educazione e politica”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Domani, sabato 4 marzo, alle ore 17, mons. Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, presenta il suo libro “Breviario meridiano. Sud, educazione e politica” (Nerbini Editore), presso la Casa di Vetro di Forcella, bene confiscato alla camorra e restituito alla città come centro polifunzionale a scopo educativo. In dialogo con il presule ci saranno don Gennaro Pagano, coordinatore del Patto educativo per Napoli; Roberto Alessandrini e Rosa Fiore, docenti dell’Istituto universitario Pratesi; Francesca Marone e Paolo Vittoria, docenti di pedagogia dell’Università Federico II. Si discuterà – a partire del libro – di strategie e proposte per costruire reti cooperative per l’emancipazione sociale e antagoniste al sistema della camorra.