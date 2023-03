Ucraina: Tg1 Dialogo, storie e testimonianze per “preparare” la pace

A oltre un anno dalla guerra in Ucraina, come rilanciare la solidarietà con il popolo ucraino aggredito e come preparare la pace? Storie e testimonianze domani, dopo il Tg1 delle 8, a Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. Tra gli intervistati, il frate ucraino padre Taras Yeher, la sindaca di Assisi Stefania Proietti, il coordinatore della Tavola della Pace Flavio Lotti, il direttore de “La Civiltà Cattolica” padre Antonio Spadaro, Giuseppe Giulietti di Articolo 21, mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.