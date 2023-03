Domenica senza lavoro: European Sunday Alliance, “un tempo di riposo comune in tutta Europa” per conciliare professioni e vita familiare

In occasione della Giornata europea per una domenica senza lavoro, l’European Sunday Alliance (Esa) chiede ai leader politici e nazionali di dare priorità all’istituzione di un giorno comune europeo di riposo settimanale per i lavoratori – per tradizione di domenica –, come sancito dall’art. 2 della Carta sociale europea. Nella dichiarazione, l’Alleanza evidenzia che un giorno comune di riposo durante la settimana è un prerequisito per un sano equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. “Gli individui sono davvero esseri sociali, parte di una comunità e le loro relazioni interpersonali svolgono un ruolo chiave nel loro equilibrio tra lavoro e vita privata, benessere e recupero dal lavoro”, si legge nella dichiarazione. Inoltre, l’Esa sottolinea che un comune tempo settimanale di riposo sarebbe “uno strumento efficace per contrastare la solitudine”, che è un fenomeno in crescita che ha un impatto negativo sull’equilibrio e il benessere della stessa vita lavorativa. La European Sunday Alliance ha anche lanciato una campagna video per sensibilizzare i leader politici dell’Ue e nazionali, nonché i cittadini privati, sugli effetti positivi di una giornata settimanale sincronizzata di riposo. Tutti i video possono essere visualizzati sugli account di social media di Esa: Twitter e Facebook.