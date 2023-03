Il cardinale vicario Angelo De Donatis ha annunciato nuove nomine nella diocesi di Roma. Padre Giulio Albanese è il nuovo direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per le cooperazione missionaria tra le Chiese; mons. Giuseppe Lorizio è incaricato dell’Ufficio per la cultura; padre Hans Zollner è nuovo consulente per il Servizio diocesano per la tutela dei minori. Ne dà notizia il Vicariato di Roma.