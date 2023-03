Terremoto in Turchia e Siria: Ass. Santo Sepolcro Foligno, avviata una raccolta fondi per la popolazione di Aleppo

Avvio dell’anno sociale dell’Associazione Santo Sepolcro Foligno nel nome della solidarietà a favore delle popolazioni terremotate della Siria e in particolare di Aleppo. Il 25 febbraio scorso padre Giuseppe Battistelli, presidente dell’Associazione, ha promosso un evento presso la “Casa Laudato Sii” delle Suore Francescane Angeline, in Santa Maria degli Angeli (Assisi), durante il quale sono state riportate testimonianze dalle zone terremotate siriane. Ospite dell’incontro Elena Fruganti, coordinatrice per l’Umbria del Comitato Nazaret, che da anni si occupa delle condizioni dei cristiani perseguitati nel mondo, in particolare in Medio Oriente, e del riconoscimento del diritto umano di libertà religiosa. Fruganti ha messo in evidenza il silenzio mediatico che grava sulla Siria dove continua una guerra giunta quasi al 13° anno e posto l’attenzione sulle sanzioni che opprimono la popolazione. Adesso alla guerra e alla povertà si è aggiunta la distruzione del terremoto. La lettura di stralci delle cronache del terremoto hanno evidenziato la distruzione e la sofferenza prodotte dal sisma. Da qui la decisione di avviare una raccolta fondi a sostegno della popolazione di Aleppo che continuerà con le prossime iniziative: vendita uova di Pasqua in Umbria e in altre regioni d’ Italia, concerto all’Auditorium di Foligno, concerto alla basilica di S. Pietro in Perugia, ma anche pellegrinaggi in Terra Santa e altri luoghi della cristianità, scambio di esperienze tra gli studenti della scuola Terra Santa School di Gerico e una scuola della città di Spoleto, oltre la consueta lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”.