Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: formazione dei presbiteri, ministerialità laicale, Seminari e Studi teologici al centro della sessione primaverile

Formazione dei presbiteri, ministerialità laicale, ripensamento dei Seminari e degli Studi teologici sono stati i temi al centro della sessione di primavera della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta (Cep), presieduta dal vescovo Mons. Franco Lovignana. I lavori, spiega una nota diffusa oggi, si sono svolti nei giorni 14-15 marzo presso la “Casa del pellegrino” di Villanova d’Asti.

Nella prima giornata si è data risposta alla richiesta della Segreteria Cei analizzando la bozza del documento “La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana” (4ª edizione). In particolare si sono raccolte le considerazioni generali sul testo e i possibili adattamenti da proporre come Cep.

In vista, poi, di una prossima riflessione sulla ministerialità laicale, sul ripensamento dei Seminari e degli Studi teologici, nella seconda giornata – prosegue la nota – ogni vescovo ha offerto una breve panoramica della situazione diocesana secondo una griglia comprendente i seguenti capitoli: dati generali, dati relativi a clero, diaconi, seminaristi, e circa i ministerilaicali, per concludere con l’individuazione di alcune criticità e le ipotesi di soluzione. La visione d’insieme che ne è emersa, arricchita dal confronto prolungato e fraterno di questi giorni, permetterà indubbiamente uno sviluppo della riflessione successiva più concreto e aderente alla situazione e alle necessità pastorali.