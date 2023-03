Diocesi: Albenga-Imperia, sabato 18 marzo, il vescovo Borghetti incontra e dialoga con i cresimandi

Domani, sabato 18 marzo, alle ore 15, nella chiesa cattedrale di Albenga-Imperia, il vescovo, Guglielmo Borghetti, dialogherà con i cresimandi e i catechisti dei vicariati della diocesi, a cui sono invitati a partecipare anche coloro che si sono accostati al sacramento crismale. L’iniziativa si svolgerà in due fasi: la prima presso le opere parrocchiali; nel pomeriggio, invece, il vescovo interverrà in cattedrale per incontrare i cresimandi e celebrare l’Eucaristia. Si tratta di un appuntamento – spiegano in diocesi – che vuole “sollecitare, una volta di più, i cantieri del percorso sinodale della Chiesa italiana”, a cui è stato dato il titolo: “Lavori in corso: un cantiere per scoprire il nostro posto nella Chiesa”. La preparazione alla cresima è per tutti una “occasione per riconoscere la buona notizia del dono di Dio”. “Si tratta dell’annuncio di un dono speciale, quello dello Spirito Santo – conferma Fabio Bonifazio, responsabile diocesano della catechesi – che già nel Battesimo ha iniziato a vivere in noi e con noi. Si apre davanti a noi una fondata esperienza di amicizia nella Chiesa, grazie agli interventi del vescovo, che ci guida a cogliere in questa ed in altre occasioni da non lasciarsi scappare”.