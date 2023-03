Famiglia: De Palo (Forum), “l’Amoris Laetitia ha generato un processo irreversibile”

“La fatica più grande è stata quella di fare una narrazione diversa rispetto al passato. Zigzagando tra le polemiche inutili e parlando della famiglia come risorsa”. Lo ha detto oggi pomeriggio Gigi De Palo, presidente uscente del Forum nazionale delle associazioni familiari, nell’Assemblea in cui chiude i suoi otto anni di doppio mandato alla guida del Forum. “A tal proposito è stata fondamentale l’Amoris Laetitia che ha generato un processo irreversibile – ha affermato -. Dal particolare all’universale. Dal far sentire il profumo del pane agli ingredienti. Dalla bellezza contagiosa ai principi fondamentali. Dal trovare sempre un colpevole negli altri al fare autocritica”. Tra le difficoltà citate, “prima fra tutte la continuità dei governi. In otto anni di mia presidenza ci sono stati ben 6 Governi differenti per 5 ministri alla famiglia. Quando è così è complicato riuscire a lavorare e a programmare perché le politiche familiari chiedono riforme serie, simulazioni, file excel, tentativi… Quando è così si possono fare solo bonus dal respiro corto che non cambiano la storia. Speriamo che la stagione dei Governi che durano un anno sia finita. Lo auguro al Forum, ma soprattutto alle famiglie italiane. Per fare riforme serie è determinante la stabilità politica, indipendentemente dal colore del governo”.