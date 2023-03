Tutela dei minori: Palermo, il 30 marzo un convegno su “profili giuridici, prevenzione e strumenti”

(Ph. Sir)

Si svolgerà il 30 marzo, dalle 9, alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, il convegno “La tutela dei minori e delle persone vulnerabili: un impegno comune”. Il convegno si propone di approfondire alcuni aspetti fondamentali della loro protezione nella Chiesa, partendo da una riflessione sull’azione della Chiesa universale, di quella italiana, sino a giungere alle esperienze della Chiesa locale. L’analisi prevede anche i profili giuridici e le azioni di prevenzione e gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento canonico e da quello statuale sino all’ascolto, l’accompagnamento ed il sostegno alle vittime. Il convegno è aperto a chiunque sia desideroso di approfondire questa tematica in particolare: operatori pastorali, sacerdoti, diaconi, religiosi, seminaristi, insegnanti di religione cattolica, catechisti, giuristi, docenti, medici e psicoterapeuti e laici impegnati. L’iniziativa è organizzata dalle diocesi di Palermo, Monreale, Cefalù, Trapani e Mazara del Vallo.

Ad aprire l’incontro, Francesco Lombardo, avvocato, referente diocesano per la Tutela dei minori dell’arcidiocesi di Palermo, p. Salvatore Franco, coordinatore del Servizio regionale di Tutela dei minori della Conferenza episcopale siciliana, fra Rosario Pistone, preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. L’introduzione al convegno sarà pronunciata da mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, e Gran Cancelliere della Facoltà Teologica. Quindi, seguiranno gli interventi di p. Andrew Small, segretario della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, su “L’impegno della Chiesa Universale nella promozione della Tutela dei Minori e delle Persone vulnerabili”, e di mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna e presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Cei, che proporrà “riflessioni sull’impegno della Chiesa italiana, con riferimento al primo report sulle attività di tutela dei minori nelle diocesi italiane”. La seconda sessione avrà come tema “La tutela dei minori nell’ordinamento canonico e statuale”. Ne parleranno Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, e mons. Domenico Mogavero, canonista e vescovo emerito di Mazara del Vallo. Infine, la terza sessione su “L’ascolto, l’accompagnamento e il sostegno alle vittime”. Don Fortunato Di Noto, direttore del Centro di ascolto regionale della Conferenza episcopale siciliana e presidente dell’associazione Meter, parlerà dell’ascolto delle vittime. Psicoterapia e trauma complesso in psicoterapia sarà il tema affrontato da Rosanna Militello, psicoterapeuta e consulente della Procura della Repubblica di Palermo. L’avvocato Lombardo si soffermerà sull’incontro con le vittime e la ricezione delle segnalazioni. Le conclusioni con “prospettive ed impegni comuni” sono affidate a mons. Pietro Fragnelli, vescovo di Trapani.