Diocesi: Venezia, partiti per Assisi i 1.900 ragazzi in pellegrinaggio fino al 19 marzo con il patriarca Moraglia

In 1.900 da Venezia ad Assisi per il pellegrinaggio dei ragazzi delle medie organizzato dal patriarcato di Venezia; tre giorni dedicati alla conoscenza di alcuni grandi testimoni della fede: Francesco, Chiara e Carlo Acutis. Oggi i ragazzi e i loro accompagnatori sono partiti con i pullman predisposti dalla diocesi: nel pomeriggio e in serata, raggiunta Assisi, potranno già visitare liberamente la storica città umbra. La giornata di sabato 18 sarà poi interamente dedicata alla visita dei luoghi dei santi e ascoltare catechesi e testimonianze. Il patriarca Francesco Moraglia è presente nei giorni del pellegrinaggio per accogliere i ragazzi e dialogare con loro. Domenica 19 vi sarà il culmine della tre giorni con la celebrazione eucaristica ad Assisi, presso la basilica superiore di San Francesco, presieduta dal patriarca.

“Siamo particolarmente lieti dell’entusiasmo che le parrocchie respirano – dice don Riccardo Redigolo, direttore della Pastorale dei ragazzi –, l’appuntamento ha riscontrato una partecipazione significativa che quasi giunge ai livelli pre-Covid”. L’iniziativa riprende una tradizione propria del patriarcato di Venezia, sospesa in questi ultimi anni a causa della pandemia. Una novità di quest’anno: l’organizzazione, i contenuti, le proposte ed i sussidi sono il frutto di un lavoro “sinodale” coordinato da don Redigolo e svolto da un’équipe che ha messo insieme la Pastorale dei ragazzi, l’Ufficio evangelizzazione e catechesi e il Centro diocesano vocazioni.