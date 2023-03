Diocesi: Pavia, domani per la Scuola di cittadinanza e partecipazione convegno “Dare voce ai giovani”

“Dare voce ai giovani”. Questo il tema al centro del convegno della Scuola di cittadinanza e partecipazione della diocesi di Pavia in programma nella mattinata di domani, sabato 18 marzo, presso il salone del Terzo millennio della Casa del giovane. A moderare il confronto, che inizierà alle 9.15, sarà Massimo Garbagnoli, psicologo e formatore, mentre come è consuetudine, ad introdurre la mattinata di studio sarà il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti.

La maggiori parte degli interventi – si legge in una nota – sarà accompagnata: i relatori, infatti, saranno tutti giovani che stanno vivendo particolari esperienze dirette e che ne parleranno introdotti da diversi adulti. Si comincia con “Giovani sulle frontiere” con don Dario Crotti (della CdG di Pavia) che introdurrà i racconti esperienziali di Laura Pesenti, Claudia Cremonesi e Virginia Binelli; seguirà “Giovani al Lavoro” con Erica Tossani e Luca Servidati, accompagnati da Elena Grosso e Valentina Pollini di Caritas Pavia. Ci sarà poi “Giovani impegnati”, intervento curato da Cleonice Scorzo e Francesco Tiano, accompagnati da Giada Conti del Csv Lombardia Sud e “Stare o vivere in comunità”, relazione curata da alcuni adolescenti coordinati dallo psicologo Simone Feder della Casa del giovane. Un pensiero anche al mondo del carcere con l’intervento dal titolo “Giovani ristretti” curato da don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale per minorenni “C. Beccaria” di Milano. Sono previsti anche alcuni intermezzi musicali curati dal rapper Tusco e dal dj Ghost; seguirà il consueto dibattito.