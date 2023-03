Denatalità: Rete per la giornata della vita nascente, il 22 marzo a Roma un confronto fra giovani e parlamentari

“Progettare la vita” è il tema dell’evento che si svolgerà il 22 marzo a Roma e vedrà il confronto tra giovani e parlamentari per una nuova primavera demografica. “Che fare a fronte dell’inerzia demografica, dettata da orientamenti culturali e da condizioni di contesto non favorevoli a chi fa figli?”, si chiede la Rete per la giornata della vita nascente che promuove l’incontro. Di qui il momento di “approfondimento e di proposta per incentivare una cultura condivisa sul cambiamento demografico, fenomeno da conoscere e da governare”, spiegano gli organizzatori. Appuntamento il 22 marzo, dalle ore 14 alle 16, presso l’Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio, Sala Capranichetta.

La Rete per la giornata della vita nascente raggruppa 45 associazioni ed organizzazioni italiane tra cui Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Difendere la vita con Maria, Associazione italiana ginecologi ostetrici cattolici, Amci, Associazione nazionale famiglie numerose, Centro studi Rosario Livatino, Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari, Fism, Fondation Jérôme Lejeune, Forum delle associazioni socio sanitarie, Giuristi per la vita, Movimento per la vita, One of Us, Rete mondiale di preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera), Sermig.