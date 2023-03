Lumsa: al via domani la II edizione del Master in Diritto penale d’impresa con la prolusione di Giovanni Maria Flick

Domani, sabato 18 marzo, in occasione dell’avvio della seconda edizione del Master di II livello in Diritto penale d’impresa e della Pubblica Amministrazione della Lumsa Master School in partnership con Iesed – Istituto Europeo di Studi Economici e Direzionali, il prof. Giovanni Maria Flick, professore emerito di Diritto penale, presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia, terrà una prolusione dal titolo “Il diritto penale dell’economia tra vizi e vantaggi del passato, problemi del presente e incertezze del futuro”. Lo rende noto un comunicato dell’Università. Seguirà un dibattito sui problemi attuali della criminalità economica e sul ruolo dei diversi attori in una prospettiva di rispetto dei diritti della Costituzione, in occasione del quale verrà presentato il recentissimo volume del prof. Giovanni Maria Flick “Il filo rosso della giustizia nella Costituzione. Un percorso di vita” (Edizioni Giuffrè, 2023). Il Master di II livello in Diritto penale d’impresa e della Pubblica Amministrazione della Lumsa Master School vuole approfondire lo studio della disciplina penale dell’impresa e delle sue continue evoluzioni e, attraverso un approccio multidisciplinare, mira a formare figure professionali altamente specializzate nel settore del diritto penale di impresa ed estremamente versatili nella gestione dei rischi che potrebbero derivare dalle attività delle organizzazioni complesse.