Papa Francesco: “il laico può essere un apostolo non meno del prete, e più del prete”

“Il laico, di qualsiasi ceto sociale, può essere un apostolo non meno del prete e, per alcuni ambienti, più del prete”. A citare questa frase di San Leonardo Murialdo è stato il Papa, ricevendo in udienza i membri della Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo), in occasione del 150° anniversario. “Era un uomo di Dio intelligente e aperto!”, ha esclamato Francesco, esortando i presenti a “coltivare la sua stessa passione e il suo stesso coraggio: insieme, laici, religiosi e religiose, su strade condivise di preghiera, di discernimento e di lavoro, per essere artigiani di giustizia e di comunione”. A questo proposito, il Papa ha citato “un valore importante del vostro carisma: la dolcezza paterna della carità”: “Possiate ricercarla e viverla tra voi, con spirito di fraternità, ed esercitarla nei confronti di tutti”, l’auspicio finale, unito al ringraziamento per “ciò che fate nella Chiesa, sulle orme di San Leonardo e ispirati da San Giuseppe. Vi benedico tutti di cuore”.