Paesi Bassi: torna ad Amsterdam la “processione silenziosa”, nella notte si ricorda “il miracolo dell’eucarestia”

Torna nella sua forma tradizionale, nella notte tra sabato 18 marzo e domenica 19 marzo, la processione silenziosa che da secoli attraversa Amsterdam per ricordare “il miracolo dell’eucarestia”. Lo slogan scelto per la prossima edizione dell’iniziativa, che era stata fermata dal Covid, è “Vivere il pane lungo la strada, testimoniare in silenzio”. La “Stille Omgang” è un percorso che attraversa Amsterdam per ricordare il miracolo avvenuto il 15 marzo 1345, quando un’ostia non bruciò, nonostante fosse finita nelle fiamme di un focolare, poiché l’uomo che l’aveva ingerita, essendo gravemente malato, aveva vomitato. Il sacerdote che aveva dato l’ostia al malato, la raccolse e la portò nella chiesa di San Nicola. Nel 1881, lungo il percorso compiuto dal sacerdote con quell’ostia, iniziò la tradizione della processione silenziosa. Messe verranno celebrate in diverse chiese di Amsterdam durante la notte per i pellegrini che arriveranno da tutto il Paese. Un programma specifico per i giovani è stato predisposto per il pomeriggio e la serata di sabato, che prevede una catechesi sul tema dell’eucarestia e due workshop riguardanti la spiritualità e la musica nella Messa. Seguono un approfondimento sul “miracolo di Amsterdam”, la santa messa e poi la processione silenziosa.