Infanzia: Iacomini (Unicef Italia) invita i presidenti di Camera e Senato ad “istituire quanto prima la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza”

Il Portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini invita i presidenti di Camera e Senato ad “istituire quanto prima la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza”. “Sin dall’avvio di questa legislatura – afferma Iacomini in una nota dell’organismo – come Unicef abbiamo avviato un dialogo con i Presidenti di Camera e Senato, con le Commissioni competenti, affinché i bambini e gli adolescenti fossero al centro dell’agenda politica. Chiediamo ai Presidenti di Camera e Senato che non si rimandi ulteriormente la creazione della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, prevista dalla legge n.451 del 1997. Questa Commissione può rappresentare un punto di riferimento certo per chi, dentro e fuori il Parlamento, opera per la piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il dibattito politico degli ultimi giorni mostra quanto ci sia la necessità di approcci bipartisan che sappiano porre i bambini al di sopra degli schieramenti politici, operando nel loro superiore interesse e considerando ogni atto a favore dei loro diritti una conquista comune”.