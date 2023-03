Diocesi: Bologna, domenica il card. Zuppi incontrerà in collegamento streaming i bambini che si preparano alla Prima Comunione e dialogherà con i loro genitori

Domenica 19 marzo, alle 16.15, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, incontrerà in collegamento streaming i bambini dell’arcidiocesi che si preparano alla Prima Comunione nell’appuntamento organizzato dagli Uffici diocesani Catechistico e per la Pastorale giovanile. In precedenza, alle 15, dialogherà con genitori dei bambini. Il card. Zuppi – viene precisato in una nota – sarà presente nella Sala Santa Clelia con una rappresentanza di genitori e bambini e le parrocchie seguiranno l’evento in diretta sul sito web diocesano e sul canale YouTube di 12Porte.