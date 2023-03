Cinema: Roma, il 23 marzo la proiezione e la premiazione del film vincitore del Festival “Mirabile Dictu”

Si svolgeranno il prossimo 23 marzo, a Roma, con inizio alle ore 18 presso il Palazzo Cardinale Cesi (Via della Conciliazione, 51), la proiezione e la premiazione del film vincitore della XIII edizione dell’International Catholic Film Festival “Mirabile Dictu”: “Mother Teresa & me” di Kamal Musare (Svizzera). Il film – di prossima uscita in numerose sale americane, sudamericane e indiane – narra la vita di due donne appassionate e senza compromessi, due storie parallele che si intrecciano attraverso le generazioni tra entusiasmi e lati oscuri. Da una parte Madre Teresa, dall’altro Kavita, una giovane donna britannica di origine indiana, cui la perdita della fede ispira la scoperta della compassione nella Calcutta di oggi. La giovane si trova davanti a un dilemma doloroso: la scelta che farà per risolverla deciderà della direzione che prenderà la sua vita. La storia di Madre Teresa, raccontata dalla zia, che aveva conosciuto la Santa, l’aiuterà a prendere la decisione giusta. Madre Teresa e Kavita: due mondi, all’inizio lontani, che si avvicinano fino a confondersi. Due donne che all’inizio tutto divide, ma che alla fine tutto unisce. Entrambe realizzano la loro vocazione nonostante i loro profondi dubbi. Ideato nel 2010 dalla regista e produttrice Liana Marabini per dare spazio ai produttori e ai registi di film, documentari, docu-fiction, serie tv, cortometraggi e programmi che promuovono valori morali universali e modelli positivi, il Festival è nato sotto l’Alto Patronato del Pontificio Consiglio per la Cultura. Quest’anno – si legge in una nota – le opere finaliste, selezionate tra oltre 2800 titoli, provenivano da sette Paesi diversi: Irlanda, Italia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Turchia. Le altre opere premiate sono state: miglior regista Marco Pollini, con il film “La Grande Guerra del Salento” (Italia); miglior cortometraggio “The day my father died” di Emre Sefer (Turchia); miglior documentario “Li chiamano caminantes (L’esodo dimenticato)” di Oreste Bocco (Italia). Premio speciale della Capax Dei Foundation alla ITI Catholic University di Vienna e al suo Gran Cancelliere il cardinale Christoph Schönborn. Ai vincitori decretati dalla Giuria internazionale – presieduta dalla principessa e attrice Maria Pia Ruspoli (Italia), e composta dal distributore e produttore Norbert Blecha (Austria), dai giornalisti Maria Bologna (Principato di Monaco), Luca Caruso (Vaticano), Wlodzimierz Redzioch (Polonia), e dall’attore Rupert Wynne-James (Regno Unito) – è stato assegnato il Pesce d’Argento, ispirato al primo simbolo cristiano.