Diocesi: Assisi, domenica riapertura della chiesa di San Pietro a Collemincio

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

È in programma per il pomeriggio di domenica 19 marzo a Valfabbrica la celebrazione eucaristica che segnerà la riapertura, dopo i lavori di recupero, della chiesa di San Pietro a Collemincio. A presiederla sarà alle 16.30 il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino. I lavori di restauro, costati 157.000 euro, erano iniziati nel 2021. La chiesa di San Pietro, classica chiesa campestre, era in passato un castello; la struttura presenta un campanile e un solo altare, le pareti sono completamente spoglie ed è scomparsa ogni traccia degli antichi affreschi. All’interno è conservata una vecchia statua di Sant’Antonio abate, posta in una nicchia arcata situata a destra dell’altare della chiesa, mentre in un’altra nicchia troviamo la statua della Madonna delle Grazie e in quella di sinistra la statua di San Francesco. Vicino alla porta che conduce alla sacrestia si trova un tabernacolo in legno lavorato, di stile tardo settecentesco. “Per la comunità di Collemincio e di tutta la parrocchia di Valfabbrica si tratta di un momento importante, di ripartenza – sottolineano i parroci don Antonio Borgo, don Gianfranco Castagnoli e don Matteo Renga –; perché il recupero di questi piccoli luoghi di culto, situati in zone meno frequentate, è un segnale di attenzione al territorio e alle persone che ancora lo abitano”. Dopo la messa ci sarà un momento di fraternità, anche per ringraziare le maestranze che hanno partecipato ai lavori di restauro.