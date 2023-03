Università Gregoriana: un convegno internazionale il 27 marzo su “Democrazia per il bene comune” con lectio magistralis di mons. Gallagher

Dopo la fine della guerra fredda il mondo non ha ancora trovato un nuovo “ordine”. Il “disordine mondiale” ha inoltre subito una brusca accelerazione con la guerra in Ucraina, ma se è vero che i regimi autoritari avanzano, è anche vero che l’Occidente sembra avvolto in una crisi di identità che impone di interrogarsi sullo stato attuale (e futuro) della democrazia liberale. Sulla questione, sulla quale la Pontificia Università Gregoriana si candida a divenire punto di riferimento, rifletterà il convegno “Democrazia per il bene comune. Quale mondo vogliamo costruire?” organizzato il prossimo 27 marzo dalla Facoltà di scienze sociali nel contesto del Seminario “Giuseppe Vedovato” sull’Etica nelle relazioni internazionali. Il convegno si aprirà con una lectio magistralis sulla democrazia di mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Seguirà una tavola rotonda su: i rapporti Europa-Africa nel contesto della crisi energetica (Claudio Descalzi – AD di Eni); lo Stato di diritto e i beni comuni globali (Antonio Carpio – Corte suprema Filippine), il rapporto Chiesa-democrazia (Vittorio V. Alberti – Dicastero sviluppo umano); lo stato delle democrazie costituzionali (Stefano Ceccanti – Università “La Sapienza”), la deriva autoritaria delle democrazie in America latina (Rodrigo Guerra Lopez – Pontificia Commissione America Latina).

La giornata sarà introdotta dal rettore Mark A. Lewis al quale seguirà il saluto del rettore emerito Franco Imoda. “Il contesto più ampio di questo convegno è quello dei 10 anni dalla morte del senatore Vedovato e dei 20 anni dalla fondazione del Seminario”, spiega il decano della Facoltà Peter Lah. Tra le iniziative di formazione all’impegno nella vita pubblica della Facoltà il Diploma in Leadership e Management e la Scuola estiva sulla dottrina sociale della Chiesa organizzata insieme all’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei (Genzano di Roma, 17-21 luglio 2023).