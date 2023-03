Messico: i vescovi invitano tutte le parrocchie e i movimenti laicali a pregare per i bambini che vivono situazioni di violenza domestica e disgregazione del tessuto sociale

La Conferenza episcopale messicana (Cem) invita tutte le parrocchie e i movimenti laicali a pregare domenica 19 marzo per coloro che vivono la violenza domestica e la disgregazione del tessuto sociale. Secondo l’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica e l’Unicef, il 70% dei bambini in Messico vive sotto un qualche tipo di violenza fisica, psicologica o simbolica, dato che solo tre famiglie su dieci rappresentano un ambiente sicuro. “Imploriamo Dio nostro Padre e la nostra Madre, la Vergine di Guadalupe, Regina della Pace, di illuminarci e incoraggiarci a continuare a costruire la pace in Messico che tanto desideriamo”, la preghiera dei vescovi, che da qualche tempo, mensilmente, insistono su una preghiera in tutte le chiese per la pace e la cessazione della violenza, nelle sue varie dimensioni.